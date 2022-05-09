Дибала отклонил все предложения ради перехода в «Интер» (Football Italia)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет перейти в «Интер».

По информации Football Italia, аргентинец отклонил несколько предложений ради перехода в миланский клуб. Он ждет начала переговоров с «Интером».

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом.

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?