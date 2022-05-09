Защитники «Манчестер Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона

У «Манчестер Сити» будут кадровые проблемы в обороне в заключительной части сезона.

Больше не сыграют в этом розыгрыше АПЛ сразу три защитника – Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунз.

Команде осталось встретиться с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Лидирующий «Сити» оторвался от «Ливерпуля» на три очка.

Диаш – мышечное повреждение;

Уокер – проблемы с голеностопом;

Стоунз – травма задней поверхности бедра.

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