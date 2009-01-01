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Защитники «Манчестер Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона

У «Манчестер Сити» будут кадровые проблемы в обороне в заключительной части сезона.

Больше не сыграют в этом розыгрыше АПЛ сразу три защитника – Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунз.

Команде осталось встретиться с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Лидирующий «Сити» оторвался от «Ливерпуля» на три очка.

  • Диаш – мышечное повреждение;
  • Уокер – проблемы с голеностопом;
  • Стоунз – травма задней поверхности бедра.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sky Sports

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