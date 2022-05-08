«Брайтон» – лидер по домашним победам над «МЮ» в АПЛ за последние пять лет

С момента выхода в АПЛ в 2017 году «Брайтон» одержал три домашних победы над «Манчестер Юнайтед» в рамках турнира. Ни у одной команды за эти пять лет нет большего количества.
Этот сезон АПЛ будет худшим для «МЮ» сразу по нескольким показателям.
- «МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
- В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).
- Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру