Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

«Брайтон» – лидер по домашним победам над «МЮ» в АПЛ за последние пять лет

С момента выхода в АПЛ в 2017 году «Брайтон» одержал три домашних победы над «Манчестер Юнайтед» в рамках турнира. Ни у одной команды за эти пять лет нет большего количества.

Этот сезон АПЛ будет худшим для «МЮ» сразу по нескольким показателям.

  • «МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
  • В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).
  • Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Манчестер Юнайтед» – 1-я команда высшего дивизиона Англии, пропустившая 4 гола от «Брайтона» и «Уотфорда» в одном сезоне
Кайседо забил дебютный гол в АПЛ в ворота «МЮ». Он болеет за манчестерцев 1
Фанаты «МЮ» после разгрома от «Брайтона» скандировали игрокам, что они недостойны клубных маек 4
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:37
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11