Губернатор Самарской области: «Фанаты готовы носить Осинькина на руках. Он лучший тренер РПЛ, несомненно»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, доволен работой главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Им интересуется «Спартак».

«Болельщики готовы носить Осинькина на руках по праву. Потому что, на мой взгляд, это сегодня лучший тренер в лиге. У меня лично в этом нет сомнений.

Мы Игорю Витальевичу уже сделали предложение. Мы заинтересованы, чтобы он продолжил работу в нашем клубе. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Но, конечно, это будет его решение. Еще раз подчеркну, что Игорь Витальевич и «Крылья Советов», на мой взгляд, – неразрывное звено», – сказал Азаров.

Осинькин работает в Самаре с 2020 года.

До «Крыльев Советов» Осинькин тренировал в РПЛ «Кубань».

«Крылья Советов» идут в РПЛ 7-ми, «Спартак» – 9-м.

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