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Губернатор Самарской области: «Фанаты готовы носить Осинькина на руках. Он лучший тренер РПЛ, несомненно»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, доволен работой главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Им интересуется «Спартак».

«Болельщики готовы носить Осинькина на руках по праву. Потому что, на мой взгляд, это сегодня лучший тренер в лиге. У меня лично в этом нет сомнений.

Мы Игорю Витальевичу уже сделали предложение. Мы заинтересованы, чтобы он продолжил работу в нашем клубе. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Но, конечно, это будет его решение. Еще раз подчеркну, что Игорь Витальевич и «Крылья Советов», на мой взгляд, – неразрывное звено», – сказал Азаров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Сова»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63477

    portero 57 минут назад

    Лишь бы всю команду за лето не продали...
    Думаю Зиньковского уведут.

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    Рейтинг: +990

    Soccerdealer63 > portero 38 минут назад

    Лишь бы Авто ВАЗ кому-нибудь продали, чтобы конвейер запустили... хотя бы за лето... а то тут не только Осинькина не будет, но и самого клуба...

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