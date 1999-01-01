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Будущий владелец «Челси» Боли присутствовал на игре с «Вулверхэмптоном». Лондонцы упустили победу с 2:0

Тодд Боли, который станет новым владельцем «Челси», присутствовал на матче 36-го тура АПЛ между лондонцами и «Вулверхэмптоном» (2:2). Хозяева вели в два мяча.

Американец покупает «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.

  • С 2003 года «Челси» владеет Роман Абрамович.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер B/R Football

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63477

    portero 58 минут назад

    Жаль что не проиграли...

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