Будущий владелец «Челси» Боли присутствовал на игре с «Вулверхэмптоном». Лондонцы упустили победу с 2:0

Тодд Боли, который станет новым владельцем «Челси», присутствовал на матче 36-го тура АПЛ между лондонцами и «Вулверхэмптоном» (2:2). Хозяева вели в два мяча.
Американец покупает «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.
- С 2003 года «Челси» владеет Роман Абрамович.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер B/R Football