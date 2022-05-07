Будущий владелец «Челси» Боли присутствовал на игре с «Вулверхэмптоном». Лондонцы упустили победу с 2:0

Тодд Боли, который станет новым владельцем «Челси», присутствовал на матче 36-го тура АПЛ между лондонцами и «Вулверхэмптоном» (2:2). Хозяева вели в два мяча.

Американец покупает «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.

С 2003 года «Челси» владеет Роман Абрамович.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?