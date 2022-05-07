Каррера: «Полностью понимаю критику Заремы в адрес судей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о владельце клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.

«Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал.

Именно благодаря ему я стал тренером «Спартака». Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером.

Что касается Заремы Салиховой, то я видел еe один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали.

Еe критика в адрес судей? Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю еe разговоры про судей», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был «Бари».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?