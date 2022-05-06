Гвардиола: «Может, я недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после вылета из Лиги чемпионов. В полуфинале манчестерцы уступили «Реалу».

«Может быть, я недостаточно хорош, чтобы выиграть ЛЧ с «Сити». Мы были близки к победе с «Реалом». Мы собираемся снова взять трофей в следующем сезоне, потом снова. Не знаю, способны ли мы», – сказал испанец.

Гвардиола доходил с «Манчестер Сити» до финала ЛЧ, но уступил там «Челси».

Контракт испанца действует до лета 2023 года.

«Сити» сейчас борется за очередное чемпионство в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?