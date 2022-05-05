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Лукаку мечтает о переходе в «Реал» (Defensa Central)

Нападающий Ромелу Лукаку может летом перейти из «Челси» в «Реал».

По информации Defensa Central, в сделке заинтересованы все три стороны.

«Челси» готов продать 28-летнего футболиста, который не заиграл после возвращения. «Реал» ищет нового центрального форварда вместо Эрлинга Холанда, который выбрал «Манчестер Сити». А сам бельгиец давно мечтает перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

  • В этом сезоне Лукаку забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 40 матчах.
  • В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 113 миллионов евро.

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Источник: Defensa Central

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05.05.2022 23:32
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