Где смотреть «Урал» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 7 мая

«Урал» и «Спартак» сыграют в матче 28-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 7 мая.
- Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Урал – Спартак
- Победа Урала – 3.45
- Ничья – 3.45
- Победа Спартака – 2.17
Источник: «Бомбардир»