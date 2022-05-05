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Сборная Чили может заменить Эквадор на ЧМ-2022

Чили добивается санкций в отношении сборной Эквадора.

Чилийцы выяснили, что за эквадорскую национальную команду в отборе ЧМ-2022 играл футболист с фальшивыми документами.

Это защитник Байрон Кастильо, который оказался колумбийцем. Найдено принадлежащее ему поддельное свидетельство о рождении и поддельное гражданство.

Чили требует присудить Эквадору технические поражения в восьми матчах квалификации, в которых участвовал Кастильо.

Если это произойдет, то эквадорцы лишатся путевки на чемпионат мира, а их место займут чилийцы.

ФИФА подтвердила получение жалобы. Ее рассмотрение состоится позднее.

Соперниками Эквадора на ЧМ-2022 должны стать Катар, Нидерланды и Сенегал.

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Источник: The New York Times

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05.05.2022 21:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +1891

    LOKOfanatik19 18 минут назад

    как то все низко это.... неужели, из-за одного игрока Эквадор стал сильнее??? да, это нарушает принципы спорта(хотя ничего не доказано) но.... рили ?

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