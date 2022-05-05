Мбаппе согласился продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года (GFFN)

«ПСЖ» достиг принципиальной договоренности с нападающим Килианом Мбаппе о подписании нового соглашения.
По информации Get French Football News, стороны продлят контракт по схеме «2+1» с зарплатой 50 миллионов евро в год.
За заключение договора до 2024 года француз получит бонус в размере 100 миллионов.
- Летом Мбаппе может стать свободным агентом
- Его хочет подписать «Реал».
- В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
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Источник: Get French Football News