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Мбаппе согласился продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года (GFFN)

«ПСЖ» достиг принципиальной договоренности с нападающим Килианом Мбаппе о подписании нового соглашения.

По информации Get French Football News, стороны продлят контракт по схеме «2+1» с зарплатой 50 миллионов евро в год.

За заключение договора до 2024 года француз получит бонус в размере 100 миллионов.

  • Летом Мбаппе может стать свободным агентом
  • Его хочет подписать «Реал».
  • В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Get French Football News

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Комментарии1
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    Рейтинг: +919

    qawzsexdr 14 минут назад

    Зря, закиснет он в Париже

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