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Президент «Оренбурга» – о получении лицензии РФС: «Я об этом решении знаю, но неофициально»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подготовке клуба к выходу в РПЛ.

«Сообщается, что «Оренбург» получил лицензию РФС? Я об этом решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили.

«Оренбург» стремится в Премьер-лигу, мы делаем всe для того, чтобы реконструировать стадион, довести число посадочных мест до десяти тысяч и прочее.

Задача перед клубом поставлена, ждeм еe решения», – заявил Еремякин.

  • «Оренбург» лидирует в ФНЛ после 35 туров.
  • Команда опережает «Торпедо» на 7 очков, имея на матч больше.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63334

    portero 31 минуту назад

    А что еще не увеличили до 10 000???

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