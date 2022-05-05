Президент «Оренбурга» – о получении лицензии РФС: «Я об этом решении знаю, но неофициально»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подготовке клуба к выходу в РПЛ.

«Сообщается, что «Оренбург» получил лицензию РФС? Я об этом решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили.

«Оренбург» стремится в Премьер-лигу, мы делаем всe для того, чтобы реконструировать стадион, довести число посадочных мест до десяти тысяч и прочее.

Задача перед клубом поставлена, ждeм еe решения», – заявил Еремякин.

«Оренбург» лидирует в ФНЛ после 35 туров.

Команда опережает «Торпедо» на 7 очков, имея на матч больше.

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