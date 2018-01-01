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Семин: «Анчелотти – выдающийся тренер последних 15 лет. Его замены сыграли ключевую роль в матче с «Ман Сити»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Реала» над «Ман Сити» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Впечатления от матча просто потрясающие, команды играли просто в невероятный футбол. На мой взгляд, Карло Анчелотти сделал очень правильные и качественные замены, которые сыграли ключевую роль в матче с «Манчестер Сити».

Есть такая традиция, что «Реал», в каком бы состоянии он ни был, в ответственных матчах играет не на 100, а на 120 процентов. Анчелотти – выдающийся тренер последних 15 лет.

Сравнение Анчелотти с сэром Алексом Фергюсоном? У них много общего, на первое место они всегда ставят психологию, взаимоотношения внутри команды. Но Анчелотти выиграл пять чемпионатов, а у Фергюсона такого достижения нет, потому что он за пределами Великобритании нигде не тренировал», — сказал Семин.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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