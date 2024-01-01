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Гендиректор «Динамо»: «Уход Шварца – спекуляция. Мы довольны сотрудничеством»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Сандро Шварца по окончании сезона.

«Контракт Сандро Шварца был продлeн в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах – не более чем спекуляции», – заявил Пивоваров.

  • Ранее стало известно, что 43-летний немец летом может возглавить «Герту».
  • Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 24 минуты назад

    До 24 февраля жизнь в Европе была другой.

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