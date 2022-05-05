Гендиректор «Динамо»: «Уход Шварца – спекуляция. Мы довольны сотрудничеством»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Сандро Шварца по окончании сезона.

«Контракт Сандро Шварца был продлeн в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах – не более чем спекуляции», – заявил Пивоваров.

Ранее стало известно, что 43-летний немец летом может возглавить «Герту».

Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.

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