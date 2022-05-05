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Семак: «Чемпионский коридор – не российская традиция. Она популярна в других чемпионатах»

Сергей Семак высказался об организации чемпионского коридора для «Зенита» другими клубами.

– Вопрос про чемпионский коридор. Думаете ли вы, что соперники будут вам устраивать его в ближайших трех матчах? И вообще как вы относитесь к такой традиции в нашем футболе – нужна она или нет?

– Что касается традиции, она не российская. Она пользуется популярностью в других чемпионатах. Я спокойно абсолютно отношусь, у каждого может быть свое личное мнение. Думаю, что традиция неплохая, но не имеет большого значения, на мой взгляд.

  • Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.
  • «Зениту» осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 13:26
Комментарии4
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    Рейтинг: +16105

    paracetamol 1 час назад

    Наккер нам чужие традиции? Лучше порядок в судействе наведите!

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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 1 час назад

    Богданыч всегда отличался адекватностью.

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    Рейтинг: +2490

    acor94 > Alekxei Z. 23 минуты назад

    Согласен, но он частенько играет в очень трусливый футбол, что и не нравится многим болельщикам.

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    Рейтинг: +13758

    NewLife 1 час назад

    У нас нужно внедрять судейский корридор для шампиньонов.

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