Семак: «Чемпионский коридор – не российская традиция. Она популярна в других чемпионатах»

Сергей Семак высказался об организации чемпионского коридора для «Зенита» другими клубами.

– Вопрос про чемпионский коридор. Думаете ли вы, что соперники будут вам устраивать его в ближайших трех матчах? И вообще как вы относитесь к такой традиции в нашем футболе – нужна она или нет?

– Что касается традиции, она не российская. Она пользуется популярностью в других чемпионатах. Я спокойно абсолютно отношусь, у каждого может быть свое личное мнение. Думаю, что традиция неплохая, но не имеет большого значения, на мой взгляд.

Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.

«Зениту» осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?