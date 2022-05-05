ЦСКА: «Ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идет»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о финансовых проблемах клуба.

Сообщалось, что ЦСКА ждет значительное сокращение бюджета из-за текущей экономической ситуации в России и невыполнения командой спортивных задач.

«Мы можем уверено говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идет.

Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с легкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ.

ЦСКА всегда делал серьезную ставку на своих воспитанников и старался «жить по средствам», как написано в этом «инсайде». В клубе этим гордятся и намерены и дальше следовать вдумчивой и нацеленной на процветание клуба политике», – заявил Брейдо.

ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.

В 2020 году президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что бюджет клуба – более 70 миллионов евро.

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