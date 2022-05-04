Бюджет ЦСКА значительно сократится. Выкуп Языджи под вопросом («Матч ТВ»)

ЦСКА ждет значительное сокращение бюджета. Об этом с формулировкой «вероятнее всего» пишет «Матч ТВ».

Клуб планирует делать ставку на собственных воспитанников. Поэтому, например, под вопросом летний выкуп у «Лилля» полузащитника Юсуфа Языджи. Он возможен, только если французы согласятся разбить стоимость игрока на несколько небольших траншей.

ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».

Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

В 2020 году президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что бюджет клуба – более 70 миллионов евро.

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