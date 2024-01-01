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Бюджет ЦСКА значительно сократится. Выкуп Языджи под вопросом («Матч ТВ»)

ЦСКА ждет значительное сокращение бюджета. Об этом с формулировкой «вероятнее всего» пишет «Матч ТВ».

Клуб планирует делать ставку на собственных воспитанников. Поэтому, например, под вопросом летний выкуп у «Лилля» полузащитника Юсуфа Языджи. Он возможен, только если французы согласятся разбить стоимость игрока на несколько небольших траншей.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
  • В 2020 году президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что бюджет клуба – более 70 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +272

    Stavr007 35 минут назад

    а что такое? гинер сказал у них все отлично

    0
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    Рейтинг: +7319

    R_a_i_n 1 час назад

    Бюджет всей рпл снизится. Ну кроме полит проекта.

    0
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    Рейтинг: +1185

    Дубина 2 часа назад

    Даже на зулусов нет монет у Жени харьковского?

    2
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    Рейтинг: +1128

    вальтер79 2 часа назад

    жалко если уйдет неплохой лег для нашей рпл

    2
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    Рейтинг: +2664

    Nerlinger > вальтер79 1 час назад

    К нему уже и Урал и Уфа с Химками привыкли, а чехи так вообще плевали на него с высокой колокольни

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    Рейтинг: +4130

    sobaka120982 > Nerlinger 20 секунд назад

    А чехи это кто?

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