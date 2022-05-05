Агент Селюк: «Ещe в 2018 году я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

Англичане уступили «Реалу» в 1/2 финала.

«Сити» выиграли первый матч (4:3) и вел в счете до 90-й минуты второй встречи, но затем пропустил трижды.

«Ещe в 2018 году, когда Яя [Туре] уходил, я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается.

Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, а потом пропускаешь два – можно задуматься.

Я много лет работаю с африканцами. Очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо.

А то дадим установки, как Кашпировский: чтобы не обкакался. Потом надо будет таблетку брать», – сказал Селюк.

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