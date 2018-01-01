Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

Агент Селюк: «Ещe в 2018 году я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

  • Англичане уступили «Реалу» в 1/2 финала.
  • «Сити» выиграли первый матч (4:3) и вел в счете до 90-й минуты второй встречи, но затем пропустил трижды.

«Ещe в 2018 году, когда Яя [Туре] уходил, я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается.

Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, а потом пропускаешь два – можно задуматься.

Я много лет работаю с африканцами. Очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо.

А то дадим установки, как Кашпировский: чтобы не обкакался. Потом надо будет таблетку брать», – сказал Селюк.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Родриго – первый игрок, забивший 2 гола после 89-й минуты в матче плей-офф ЛЧ
«Реал» впервые вышел в финал ЛЧ, проиграв первый матч 1/2
«Реал» – первая команда в истории ЛЧ, вышедшая в финал, проиграв матчи на каждой стадии плей-офф 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11