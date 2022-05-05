Анчелотти вышел в пятый финал Лиги чемпионов. Это рекорд

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы вышли в свой 17-й финал турнира.

Для главного тренера Карло Анчелотти это будет пятый финал турнира. Это тренерский рекорд. Анчелотти побил рекорд своего соотечественника Марчелло Липпи, у которого четыре финала Лиги чемпионов.

Финал состоится 28 мая на «Стад де Франс».

«Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».

Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.

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