Анчелотти вышел в пятый финал Лиги чемпионов. Это рекорд

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы вышли в свой 17-й финал турнира.
Для главного тренера Карло Анчелотти это будет пятый финал турнира. Это тренерский рекорд. Анчелотти побил рекорд своего соотечественника Марчелло Липпи, у которого четыре финала Лиги чемпионов.
- Финал состоится 28 мая на «Стад де Франс».
- «Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».
- Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.
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Источник: Бомбардир.ру