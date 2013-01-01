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Анчелотти вышел в пятый финал Лиги чемпионов. Это рекорд

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы вышли в свой 17-й финал турнира.

Для главного тренера Карло Анчелотти это будет пятый финал турнира. Это тренерский рекорд. Анчелотти побил рекорд своего соотечественника Марчелло Липпи, у которого четыре финала Лиги чемпионов.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11715

    DeStar 1 час назад

    я и раньше говорил что анчи для меня лучший тренер, нет, его милан я особо не застал, тогда в эти годы у меня по телеку 4 канало было.
    А вот реал анчелотти 13-14 сезона был для меня лучшим. Зидан потом хоть и трешку взял ,но я и тогда хотел чтобы анчи вернулся в реал,
    Правда я не думал что реал будет вечно на валидоле камбекать с ним. Но какая разница)

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