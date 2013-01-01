Анчелотти вышел в пятый финал Лиги чемпионов. Это рекорд

я и раньше говорил что анчи для меня лучший тренер, нет, его милан я особо не застал, тогда в эти годы у меня по телеку 4 канало было.
А вот реал анчелотти 13-14 сезона был для меня лучшим. Зидан потом хоть и трешку взял ,но я и тогда хотел чтобы анчи вернулся в реал,
Правда я не думал что реал будет вечно на валидоле камбекать с ним. Но какая разница)
«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы вышли в свой 17-й финал турнира.
Для главного тренера Карло Анчелотти это будет пятый финал турнира. Это тренерский рекорд. Анчелотти побил рекорд своего соотечественника Марчелло Липпи, у которого четыре финала Лиги чемпионов.
- Финал состоится 28 мая на «Стад де Франс».
- «Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».
- Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.
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