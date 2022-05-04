ЛЧ с 2013 года выигрывает клуб с хорватом в составе. В этом сезоне остался один – Модрич из «Реала»

С 2013 года Лигу чемпионов неизменно выигрывает клуб с хотя бы одним хорватом в составе. Среди оставшихся команд в этом сезоне хорват есть только у одной – у «Реала» (Лука Модрич).

В 22:00 по Москве «Бомбардир» начнет прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Например, в прошлом году ЛЧ взял «Челси» с Матео Ковачичем в составе.

В 2013 году хорватскую серию побед в турнире начал Марио Манджукич с «Баварией».

«Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

Фото: телеграм-канал Metaratings.

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