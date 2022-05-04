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ЛЧ с 2013 года выигрывает клуб с хорватом в составе. В этом сезоне остался один – Модрич из «Реала»

С 2013 года Лигу чемпионов неизменно выигрывает клуб с хотя бы одним хорватом в составе. Среди оставшихся команд в этом сезоне хорват есть только у одной – у «Реала» (Лука Модрич).

В 22:00 по Москве «Бомбардир» начнет прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала между «Реалом» и «Манчестер Сити».

  • Например, в прошлом году ЛЧ взял «Челси» с Матео Ковачичем в составе.
  • В 2013 году хорватскую серию побед в турнире начал Марио Манджукич с «Баварией».
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

Фото: телеграм-канал Metaratings.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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04.05.2022 21:56
Комментарии4
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    Рейтинг: +1541

    Psih86 22 минуты назад

    Кто эту хрень ищет? Админ, фан Реала???

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    Рейтинг: +104

    гууд 3 часа назад

    В этом прервется... победа за ман сити в этом году

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    Ответить
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    Рейтинг: +1636

    Maxi_7 > гууд 17 минут назад

    ))

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    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7181

    vladik12 > гууд 5 минут назад

    Идите в цирк, Вам туда с такими прогнозами.

    0
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