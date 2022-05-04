Путин наградил акционера «Спартака» Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Акционер «Спартака» Вагит Алекперов получил от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу», – сказано в документе о награждении.
- 13 апреля Великобритания ввела санкции против Алекперова.
- В апреле Алекперов покинул «Лукойл», где занимал пост президента.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
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Источник: «Российская газета»