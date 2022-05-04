Путин наградил акционера «Спартака» Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Акционер «Спартака» Вагит Алекперов получил от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу», – сказано в документе о награждении.

13 апреля Великобритания ввела санкции против Алекперова.

В апреле Алекперов покинул «Лукойл», где занимал пост президента.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут