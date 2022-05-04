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Путин наградил акционера «Спартака» Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Акционер «Спартака» Вагит Алекперов получил от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу», – сказано в документе о награждении.

  • 13 апреля Великобритания ввела санкции против Алекперова.
  • В апреле Алекперов покинул «Лукойл», где занимал пост президента.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: «Российская газета»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +63286

    portero 36 минут назад

    Времена Брежнева, только наоборот....

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    Рейтинг: +19356

    Аvenger 39 минут назад

    Зарему и Федуна забыли наградить.

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    Рейтинг: +31484

    VVM1964 > Аvenger 15 минут назад

    Напиши письмо президенту !!! )))

    0
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