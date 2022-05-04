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  • Каррера: «Хотел бы посоревноваться с «Зенитом». Например, в качестве тренера «Спартака»

Каррера: «Хотел бы посоревноваться с «Зенитом». Например, в качестве тренера «Спартака»

4 мая 2022, 20:30
9

Массимо Каррера хочет вновь возглавить «Спартак». Ему интересно поконкурировать с «Зенитом».

«Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство. Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.

Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство. Например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста», – сказал итальянец.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы тренера был «Бари».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (9)
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vladimir-7
1651687509
Какой упрямый итальянец Каррера, не мытьем, а катанием пытается влезть к Федуну
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raritet
1651688322
Многие хотели. Результат налицо.
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kvm
1651690385
запишись на приём к соске
Ответить
portero
1651690693
Ваня место занял, да Зарему вниманием обделил, шансов нет!!!
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VVM1964
1651691839
Почитал комментарии - по моему количество почитателей Заремы растет просто стремительно )))
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Alex Flash
1651695104
такого состава как 5 лет назад тебе уже не увидеть . а с этим - далеко не уедешь
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rash1959
1651728280
Если посоревноваться, то только за второе место. Массимо ты же должен быть в курсе как распределяются места в таблице нашего псевдочемпионата. Да и составчик совсем иной...
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