Каррера: «Хотел бы посоревноваться с «Зенитом». Например, в качестве тренера «Спартака»

Массимо Каррера хочет вновь возглавить «Спартак». Ему интересно поконкурировать с «Зенитом».

«Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство. Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.

Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство. Например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста», – сказал итальянец.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы тренера был «Бари».

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