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Каррера: «Хотел бы посоревноваться с «Зенитом». Например, в качестве тренера «Спартака»

Массимо Каррера хочет вновь возглавить «Спартак». Ему интересно поконкурировать с «Зенитом».

«Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство. Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.

Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство. Например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста», – сказал итальянец.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы тренера был «Бари».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sport24

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Комментарии8
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    Рейтинг: +31484

    VVM1964 12 минут назад

    Почитал комментарии - по моему количество почитателей Заремы растет просто стремительно )))

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    Рейтинг: +63286

    portero 31 минуту назад

    Ваня место занял, да Зарему вниманием обделил, шансов нет!!!

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    Рейтинг: +1988

    kvm 36 минут назад

    запишись на приём к соске

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    Рейтинг: +15615

    Cleaner 1 час назад

    Каррера, с Заремой посоревнуйся...)

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    Рейтинг: +3762

    raritet 1 час назад

    Многие хотели. Результат налицо.

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    Рейтинг: +24552

    vladimir-7 1 час назад

    Какой упрямый итальянец Каррера, не мытьем, а катанием пытается влезть к
    Федуну

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    Рейтинг: +15615

    Cleaner > vladimir-7 1 час назад

    Зарему не обойдешь!...

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    Рейтинг: +63286

    portero > vladimir-7 31 минуту назад

    А надо к Зареме лезть..

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