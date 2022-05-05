Где смотреть «Рома» – «Лестер»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 5 мая

«Рома» и «Лестер» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.
- Игра состоится в четверг, 5 мая.
- Встреча пройдет в Италии на стадионе «Стадио Олимпико».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рома – Лестер
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч Рома – Лестер
- Победа «Ромы» – 2.19
- Ничья – 3.40
- Победа «Лестера» – 3.45
Источник: «Бомбардир»