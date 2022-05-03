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  • Советник Федуна Камоцци: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Советник Федуна Камоцци: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор для «Зенита»

3 мая 2022, 20:29
16

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что московский клуб должен организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Всe время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», — сказал Камоцци.

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
  • В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Федун Леонид
Комментарии (16)
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BRO_football
1651599661
Это унижение какое-то, а не уважение! Предлагаю всему судейскому комитету устроить чемпионский коридор для Зенита.
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Fusballer
1651601466
Лично пусть свой коридор подставит.
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"supermax"
1651604141
пусть этим занимается соперник в 28 туре....
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JTherry
1651604857
гони этого "советника", Зарема, куда подальше от Спартака... пусть в Италии "уважает" Интер и Милан... а бомжам - "судейский коридор" поставить, надеюсь, когда-то это случится...
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NewLife
1651605256
Камоцци, на последок сбегай поцелуй зюбу в попку и вали домой, нах нам такой советник.
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paracetamol
1651609775
А спердяк научился проигрывать. Уже до 1-7 дошел.
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Томик
1651617728
Вот уж хер! Мало того, что устроили годовую травлю клуба, так ещё вам коридор... Давайте на колени встанем ещё всем стадионом. Если ЭТО ещё раз заикнется о коридоре - пинком под задницу и в ридну италию!
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R_a_i_n
1651628520
Если это был ЦСКА, Динамо, Локомотив, Рубин или Краснодар, то да. Зенит не достоин этого. Я думаю они сами себе коридор придумают где нибудь.
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rash1959
1651647188
И накол такие "советники" Спартаку?
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saf05
1651648188
Дебилизм
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