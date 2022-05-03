Советник Федуна Камоцци: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что московский клуб должен организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Всe время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», — сказал Камоцци.

«Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.

В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.

В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

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