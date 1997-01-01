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Советник Федуна Камоцци: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что московский клуб должен организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Всe время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», — сказал Камоцци.

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
  • В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +9731

    "supermax" 2 минуты назад

    пусть этим занимается соперник в 28 туре....

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    Рейтинг: +13366

    Fusballer 46 минут назад

    Лично пусть свой коридор подставит.

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    Рейтинг: +1997

    Ловкий Бубен 53 минуты назад

    Это было бы по спортивному и действительно красивый жест

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    Рейтинг: +11332

    BRO_football 1 час назад

    Это унижение какое-то, а не уважение!
    Предлагаю всему судейскому комитету устроить чемпионский коридор для Зенита.

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