Сантос не планирует уходить из «Зенита», несмотря на санкции УЕФА

Агентство TFM Agency, представляющее интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировало будущее игрока в петербургском клубе на фоне новых санкций со стороны УЕФА.

«Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – заявили в агентстве.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В этом сезоне Сантос забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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