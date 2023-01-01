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Сутормин: «У «Зенита» самый сильный состав в РПЛ. Но ведь и другие покупают легионеров»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, почему клуб из Петербурга выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд.

— Противники «Зенита» считают, что он побеждает благодаря самому сильному составу в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

— Если мы четыре года подряд выигрываем, значит, состав «Зенита» самый сильный в лиге. Многие в нашей команде прогрессируют, это видно. Но ведь и другие клубы тоже покупают легионеров, сильных российских игроков.

У нас отличный коллектив: все помогают друг другу, поддерживают. Это ключевое.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14170

    Barmaleushka 6 минут назад

    Логика от секты подъехала :
    1) Вы за многаденех накупили гов.. плохих легов .
    2) У вас многаденех и поэтому вы покупаете лучших легионеров .

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    Рейтинг: +32490

    zra78 51 минуту назад

    Дуракчеловек...

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    Рейтинг: +12254

    playsh 1 час назад

    У Зенита самый сильный финансовый потенциал РПЛ в лице Газпромбанды,отсюда и всё остальное.Почитайте "Капитал",где аж 155 лет назад сказано,что власть без финансов,это не власть.Отсюда и возможности без границ.

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    Рейтинг: +565

    Xiko 2 часа назад

    Что за сравнение? не у всех клубов денежный спонсор. Очень глупое сравнение.

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    Рейтинг: +14170

    Barmaleushka > Xiko 11 минут назад

    Да , у ФК Кубань спонсор не ахти .

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