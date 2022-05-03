Сутормин: «У «Зенита» самый сильный состав в РПЛ. Но ведь и другие покупают легионеров»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, почему клуб из Петербурга выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд.

— Противники «Зенита» считают, что он побеждает благодаря самому сильному составу в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

— Если мы четыре года подряд выигрываем, значит, состав «Зенита» самый сильный в лиге. Многие в нашей команде прогрессируют, это видно. Но ведь и другие клубы тоже покупают легионеров, сильных российских игроков.

У нас отличный коллектив: все помогают друг другу, поддерживают. Это ключевое.

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