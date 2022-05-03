Сутормин – о «Зените»: «Хотим нарисовать вторую звезду в следующем сезоне»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об очередном чемпионстве клуба из Петербурга.

– «Зенит» выиграл уже четыре чемпионства подряд. Такого в СССР и России добивался только легендарный «Спартак» Олега Романцева. Осознаешь, что и вы сейчас пишете историю «Зенита»?

– Что пишем историю, не осознаю. Но внести вклад в такую серию побед – это дорогого стоит. Главное, что мы всегда находим стимул побеждать вновь. Будем стараться и в следующем сезоне – хотим нарисовать вторую звезду.

– Ты в детстве часто смотрел матчи «Спартака», ходил на него в «Лужники». Что общего есть у той команды и нынешнего «Зенита»?

– Чемпионский дух, характер. Тот «Спартак» был очень хорош – неслучайно он побеждал в чемпионате России так часто. Для побед необходимы характер, старание, терпение. Все это было у той команды, и у нас.

«Зенит» 9 раз становился чемпионом России/СССР.

Клуб из Петербурга сможет нанести вторую звезду на эмблему, если выиграет 10-е чемпионство.

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