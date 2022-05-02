Радимов: «Динамо» оказалось не готово к чемпионской гонке из-за молодости»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о «Динамо».

«Динамо» оказалось не готово к чемпионской гонке. Думаю, что из-за молодости. Команда проделала хорошую работу, но они оказались не готовы. Когда молодежь станет поопытнее, то клуб будет бороться за чемпионство.

Если бы в селекции были опытные игроки, которые уже бы боролись за чемпионство, то было бы лучше. Такие молодые игроки, как Захарян и Тюкавин, должны быть уверены в своих силах. Приход Смолова не пошел на пользу в данный момент. Он мастер, но молодежь осталась в тени», – сказал Радимов.

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