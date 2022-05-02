Ловрен – о чемпионстве «Зенита»: «Несмотря на все проблемы, команда показывала класс на протяжении всего чемпионата»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на досрочное чемпионство своей команды.

«Мы снова чемпионы! Несмотря на все проблемы, команда показывала класс на протяжении всего чемпионата.

Сожалею, что не смог помочь команде во второй части сезона из-за сложной травмы. Я делаю всe возможное, чтобы вернуться как можно скорее и продолжить побеждать.

Спасибо болельщикам за поддержку. Хорошая работа, команда», – написал Ловрен в соцсетях.

«Зенит» стал чемпионом за 3 тура до конца сезона.

Петербуржцы взяли титул 4-й раз подряд.

Ловрен не выходит на поле с декабря.

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