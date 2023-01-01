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Соболев: «В перерыве матча с «Крыльями Советов» мы сказали себе: «Давайте соберемся, так нельзя!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Он забил с пенальти.

«После первого тайма, когда я говорил, что мы действовали безобразно, я понимал, что мы изменим игру. Я очень рад, что в таком тяжелом матче мы смогли во втором тайме сыграть с огромным знаком «плюс».

Что произошло в раздевалке в перерыве? Ничего особенного, высказали друг другу… Не было повышенных тонов. Просто высказали друг другу, сказали: «Давайте соберемся, так нельзя!» – сказал Соболев.

  • «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
  • Команда занимает 9-е место.
  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +62873

    portero 12 минут назад

    Наверное не все так просто, могли и пропустить второй при 1:1 пару выходов пропустили на свои ворота...
    Говорите то наверное каждую игру, но вот не срастается.
    Урал покажет чего стоят разговоры...

    1
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    Рейтинг: +1866

    Romio-xxx 1 час назад

    Давайте вы так перед матчем будете разговаривать,а не в перерыве!

    3
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    Рейтинг: +922

    alefreddy 1 час назад

    так давно уже нельзя и не только сегодня

    3
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