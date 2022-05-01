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  • Соболев: «В перерыве матча с «Крыльями Советов» мы сказали себе: «Давайте соберемся, так нельзя!»

Соболев: «В перерыве матча с «Крыльями Советов» мы сказали себе: «Давайте соберемся, так нельзя!»

1 мая 2022, 16:56
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Он забил с пенальти.

«После первого тайма, когда я говорил, что мы действовали безобразно, я понимал, что мы изменим игру. Я очень рад, что в таком тяжелом матче мы смогли во втором тайме сыграть с огромным знаком «плюс».

Что произошло в раздевалке в перерыве? Ничего особенного, высказали друг другу… Не было повышенных тонов. Просто высказали друг другу, сказали: «Давайте соберемся, так нельзя!» – сказал Соболев.

  • «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
  • Команда занимает 9-е место.
  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (5)
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alefreddy
1651413887
так давно уже нельзя и не только сегодня
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Romio-xxx
1651417187
Давайте вы так перед матчем будете разговаривать,а не в перерыве!
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portero
1651420215
Наверное не все так просто, могли и пропустить второй при 1:1 пару выходов пропустили на свои ворота... Говорите то наверное каждую игру, но вот не срастается. Урал покажет чего стоят разговоры...
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житель СПб
1651426648
А что вы сказали себе перед матчем?!
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zigbert
1651430764
Хорошо что сумели переломить ход игры. Первый тайм проиграли вчистую.
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