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  • РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над «Локомотивом» и второй раз подряд стал чемпионом в матче с москвичами

РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над «Локомотивом» и второй раз подряд стал чемпионом в матче с москвичами

30 апреля 2022, 21:27
7

«Зенит» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Локомотив». Москвичи вели по ходу встречи.

Зенитовцы стали недосягаемыми в таблице и оформили титул. Второй раз подряд они сделали это в матче с «Локомотивом».

Это четвертый подряд титул для «Зенита». Он не проигрывает в основное время 12 матчей подряд.

«Локомотив» не побеждает в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2017 года. В том сезоне москвичи стали чемпионами, оформив первое место в домашнем матче с «Зенитом».

Команда Заура Хапова занимает шестое место в таблице.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип (Круговой, 46), Кузяев (Ерохин, 88), Барриос, Вендел (Оздоев, 82), Клаудиньо, Сергеев, Малком (Дзюба, 82), Алберто (Мостовой, 72).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов (Бабкин, 60), Жемалетдинов (Бека-Бека, 82), Петров (Миранчук, 72), Карпукас (Марадишвили, 81), Керк, Изидор (Камано, 73).

Предупреждения: нет – Мампасси, 45+4; Ненахов, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1651343271
Поздры Зениту. Заслуженно. С чемпионством.
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Кузьмич на трибуне
1651343333
Всех болельщиков Зенита с победой в этом матче и с победой в ЧР 21-22.
Ответить
Dizgen
1651343419
Империя Зла ликует
Ответить
portero
1651343966
Зенит чемпион! Дзюбе шанса не дали в этой игре, даже навесов на него не делали...
Ответить
serglider
1651344992
Аффар жжет! Читай хоть, что пишешь))) «Локомотив» не побеждает в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2017 года. В том сезоне москвичи стали чемпионами, оформив первое место в домашнем матче с «Зенитом».
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житель СПб
1651345136
С победой, Питер!
Ответить
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