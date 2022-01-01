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РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над «Локомотивом» и второй раз подряд стал чемпионом в матче с москвичами

«Зенит» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Локомотив». Москвичи вели по ходу встречи.

Зенитовцы стали недосягаемыми в таблице и оформили титул. Второй раз подряд они сделали это в матче с «Локомотивом».

Это четвертый подряд титул для «Зенита». Он не проигрывает в основное время 12 матчей подряд.

«Локомотив» не побеждает в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2017 года. В том сезоне москвичи стали чемпионами, оформив первое место в домашнем матче с «Зенитом».

Команда Заура Хапова занимает шестое место в таблице.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип (Круговой, 46), Кузяев (Ерохин, 88), Барриос, Вендел (Оздоев, 82), Клаудиньо, Сергеев, Малком (Дзюба, 82), Алберто (Мостовой, 72).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов (Бабкин, 60), Жемалетдинов (Бека-Бека, 82), Петров (Миранчук, 72), Карпукас (Марадишвили, 81), Керк, Изидор (Камано, 73).

Предупреждения: нет – Мампасси, 45+4; Ненахов, 90+4.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:27
Комментарии8
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    Рейтинг: +15405

    житель СПб 1 минуту назад

    С победой, Питер!

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    Рейтинг: +2059

    serglider 3 минуты назад

    Аффар жжет! Читай хоть, что пишешь)))
    «Локомотив» не побеждает в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2017 года. В том сезоне москвичи стали чемпионами, оформив первое место в домашнем матче с «Зенитом».

    1
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    Рейтинг: +10112

    Alekxei Z. 19 минут назад

    Думаю уже в сентябре всё было ясно.
    Хотите бросить перчатку Зениту , покупайте легионеров под стать ихним.
    В нынешнее время надежда только на отъезд бразилов , ну или когда бункерный крякнет, может в стране что-то поменяется.

    0
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    Рейтинг: +62846

    portero 21 минуту назад

    Зенит чемпион!
    Дзюбе шанса не дали в этой игре, даже навесов на него не делали...

    1
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    Рейтинг: +19258

    Аvenger 29 минут назад

    Буду праздновать в стиле "хрю"
    Нажрусь как 100-летний боров.

    0
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    Рейтинг: +758

    Dizgen 30 минут назад

    Империя Зла ликует

    2
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    Рейтинг: +3779

    Кузьмич на трибуне 31 минуту назад

    Всех болельщиков Зенита с победой в этом матче и с победой в ЧР 21-22.

    3
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    Рейтинг: +7176

    R_a_i_n 32 минуты назад

    Поздры Зениту. Заслуженно. С чемпионством.

    3
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