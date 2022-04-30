Ринат Билялетдинов: «Если «Динамо» сохранит состав, то будет серьезным конкурентом в борьбе за чемпионство»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом» (2:3). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Верю, что «Динамо» сохранит второе место. Они уже сделали осечку, сделают выводы и не опустятся на третью позицию, хоть «Сочи» и рвануло за ними. Они не заслуживают поражения.

Что случилось в матче с «Уралом»? Были грубейшие ошибки сзади, не буду называть фамилии публично, но выводы сделал для себя.

Во всех трех голах у «Урала» был хороший розыгрыш, «Динамо» в отборе не дотерпело. Видимо, не так часто такими розыгрышами удивляли другие соперники. Это ошибки роста. Очень хочется, чтобы «Динамо» сохранило состав, они обладают конкурентностью. И если им это удастся, в следующем сезоне они будут серьезными конкурентами в борьбе за чемпионство», – считает Билялетдинов.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

У клуба нет трофеев в этом веке.

Билялетдинов с 2020 года не тренирует на профессиональном уровне.

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