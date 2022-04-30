«Зенит» сегодня в четвертый раз подряд станет чемпионом России, если победит «Локомотив»

«Зенит» близок к досрочной победе в чемпионате России сезона-2021/22.
Команда Сергея Семака может стать чемпионом уже сегодня. Для этого петербуржцам нужно дома обыграть «Локомотив».
«Динамо» – ближайший преследователь «Зенита» – проиграло «Уралу» (2:3) и отстает от лидера на шесть очков.
- Матч «Зенит» – «Локо» начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Для «Зенита» вероятное чемпионство станет 4-м подряд.
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Источник: «Бомбардир»