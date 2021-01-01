Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

«Зенит» сегодня в четвертый раз подряд станет чемпионом России, если победит «Локомотив»

«Зенит» близок к досрочной победе в чемпионате России сезона-2021/22.

Команда Сергея Семака может стать чемпионом уже сегодня. Для этого петербуржцам нужно дома обыграть «Локомотив».

«Динамо» – ближайший преследователь «Зенита» – проиграло «Уралу» (2:3) и отстает от лидера на шесть очков.

  • Матч «Зенит» – «Локо» начнется в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Для «Зенита» вероятное чемпионство станет 4-м подряд.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 апреля
Предсезонный турнир с участием «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» пройдет с 25 июня по 3 июля («РБ Спорт») 3
Каррера: «Зенит» сейчас сильнее «Спартака» 5
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:20
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +4089

    PAREVG. 1 минуту назад

    ВУЙ ВАМ!!!!
    Как крикнул однажды Евсеев...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +42

    Номэд 3 минуты назад

    Счастье для физрука и его бомжекоманды, что из еврокубков исключили. А то бы наблюдали очередной позор...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63

    ЗаЖиМ 21 минуту назад

    с помощью судей

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3837

    tarasofka 23 минуты назад

    если я ничего не путаю, то год назад золотой матч тоже был именно с локомотивом, а поэтому счёт 6:1 случился. чёт нет никаких сомнений, что сегодня дело тоже кончится разгромом и побегом хряков с сайта.
    пс: бедный локо, мне его даже жаль.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11