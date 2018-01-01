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Ибрагимович: «Я – лучший игрок в истории МЛС. Я был слишком хорош для нее»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил время выступления в МЛС. Там он играл за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Благодарен МЛС, которая дала мне возможность почувствовать себя живым. Я показал, что я слишком хорош для этого турнира, я – лучший игрок в его истории. Это правда», – считает швед.

  • Швед играл в Лос-Анджелесе с 2018 по 2019 год (58 матчей в МЛС, 53 гола).
  • 40-летний Ибрагимович в этом сезоне Серии А провел 19 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Его «Милан» лидирует в Серии А.

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1889

    DMитрий 2 минуты назад

    Да хорош уже Ибра, успокойся! Все знают что ты лучший! У тебя случаем не встаёт, когда ты на свою фотку смотришь?

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