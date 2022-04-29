Анчелотти – о словах Почеттино, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Тренеры не могут рассказывать всей правды»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на заявление своего коллеги Маурисио Почеттино из «ПСЖ» касательно будущего Килиана Мбаппе.
Ранее аргентинец сказал: «Я и Мбаппе на 100% остаемся в «ПСЖ» на следующий сезон».
– Почеттино регулярно комментирует будущее Мбаппе. Всегда ли тренеры говорят правду?
– Тренеры на пресс-конференции не могут рассказывать всей правды. Это нормально.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня.
- «Реал» – главный претендент на 23-летнего француза.
- В этом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 42 матчах.
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Источник: Marca