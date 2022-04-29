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Анчелотти – о словах Почеттино, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Тренеры не могут рассказывать всей правды»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на заявление своего коллеги Маурисио Почеттино из «ПСЖ» касательно будущего Килиана Мбаппе.

Ранее аргентинец сказал: «Я и Мбаппе на 100% остаемся в «ПСЖ» на следующий сезон».

– Почеттино регулярно комментирует будущее Мбаппе. Всегда ли тренеры говорят правду?

– Тренеры на пресс-конференции не могут рассказывать всей правды. Это нормально.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • «Реал» – главный претендент на 23-летнего француза.
  • В этом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 42 матчах.

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Источник: Marca

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