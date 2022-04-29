Кавазашвили: «Спартак» ни за что не вылетит в этом сезоне. Это просто невозможно»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не верит, что московская команда может вылететь из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
«Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100%. Стыдно находиться на девятой-десятой строчке.
Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ, поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне.
Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего.
Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая восемь лет подряд становилась чемпионом», – сказал Кавазашвили.
- «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
- Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
- Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
- Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.
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