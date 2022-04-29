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  • Кавазашвили: «Спартак» ни за что не вылетит в этом сезоне. Это просто невозможно»

Кавазашвили: «Спартак» ни за что не вылетит в этом сезоне. Это просто невозможно»

29 апреля 2022, 13:42
12

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не верит, что московская команда может вылететь из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100%. Стыдно находиться на девятой-десятой строчке.

Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ, поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне.

Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего.

Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая восемь лет подряд становилась чемпионом», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
  • Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (12)
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ilichkadr
1651229230
Если выиграть не получается, то невозможное станет возможным. Третьего не дано, хотя могу и ошибаться............
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Vitaga
1651229288
именно ключевой момент - дисциплина. в первую очередь игровая. достаточно квалифицированный состав команды но ужасная нестабильность. всё это показывает на низкую квалификацию тренера. игра есть вроде как -только за счет индивидуального мастерства игроков. самой КОМАНДЫ нет.
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Боцман59rus
1651232700
_ докатились пл@ть, обсуждаем вылетит- невылетит, осталось отпраздновать сохранение прописки в ПЛ и признать сезон удачным, за Федуновскими барыгами и манагерами, не заржавеет. Кубка москвичам не видать, как собственных ушей, Спартак и здесь, независимо от участников полуфиналов, найдет лужу грязи и помпезно в нее вляпается. Болельщикам не унывать, брать пример с футболистов Спартака, у которых все негативные эмоции, после провального сезона, улетучиваются с невероятной скоростью при первых шагах по пути к банкомату
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neim
1651237932
Но и высоко не взлетит ))).
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paracetamol
1651243460
В Спартаке все возможно!
Ответить
alex1951
1651249919
Анзор,шо ты такое-этакое говориш? Не вылетит...Сама мысль об этом криминальна! То,где щас находится Спартачок - уже Катастрофа! А ты про вылет,сплюнь!
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garold_1
1651274678
ну по классике, Москва не может, судья поможет)
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