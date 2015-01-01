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Кавазашвили: «Спартак» ни за что не вылетит в этом сезоне. Это просто невозможно»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не верит, что московская команда может вылететь из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100%. Стыдно находиться на девятой-десятой строчке.

Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ, поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне.

Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего.

Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая восемь лет подряд становилась чемпионом», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
  • Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:42
Комментарии6
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    Рейтинг: +582

    Suvorov51 5 минут назад

    Да нет Анзор. бомжатник делает все длч того чтобы Спартак вылетел. ведь они не могут забыть. как сами не вылезали оттуда. и хотят великий российский клуб туда загнать подключены промгаз . судьи и продажные. футбольные функционеры. но ясно что у них не получится. вонючая помойка хочет но трудно сломать ВЕЛИКИЙ клуб

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    Рейтинг: +26619

    Боцман59rus 1 час назад

    _ докатились пл@ть, обсуждаем вылетит- невылетит, осталось отпраздновать сохранение прописки в ПЛ и признать сезон удачным, за Федуновскими барыгами и манагерами, не заржавеет.
    Кубка москвичам не видать, как собственных ушей, Спартак и здесь, независимо от участников полуфиналов, найдет лужу грязи и помпезно в нее вляпается. Болельщикам не унывать, брать пример с футболистов Спартака, у которых все негативные эмоции, после провального сезона, улетучиваются с невероятной скоростью при первых шагах по пути к банкомату

    0
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    Рейтинг: +146

    rzfxgsk 1 час назад

    Спартак ни за что не вылетит не только в этом сезоне, но и вообще больше никогда не вылетит! Было один раз давным-давно и хватит.

    0
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    Рейтинг: +14575

    ilichkadr > rzfxgsk 1 час назад

    Давным давно был Спартак, а сейчас недоразумение, причём сверху до низу.

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    Рейтинг: +1556

    Vitaga 2 часа назад

    именно ключевой момент - дисциплина. в первую очередь игровая. достаточно квалифицированный состав команды но ужасная нестабильность. всё это показывает на низкую квалификацию тренера. игра есть вроде как -только за счет индивидуального мастерства игроков. самой КОМАНДЫ нет.

    2
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    Рейтинг: +14575

    ilichkadr 2 часа назад

    Если выиграть не получается, то невозможное станет возможным. Третьего не дано, хотя могу и ошибаться............

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