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Где смотреть «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 апреля

«Краснодар» и «Ростов» сыграют в 26-м туре РПЛ

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  • Игра состоится в субботу, 30 апреля.
  • Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Ростов

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Краснодар – Ростов

Коэффициенты:

  • Победа Краснодара – 2.95
  • Ничья – 3.45
  • Победа Ростова – 2.43

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 18:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +3761

    Кузьмич на трибуне 35 минут назад

    Южное дерби. Ростовчане с особым настроением всегда подходили к игре с быками, и и дома и на выезде. Самое что интересное, это тот факт, что ростовчане побеждая с неимоверной самоотдачей в Краснодаре потом с лёгкостью проигрывали дома аутсайдерам. Трудно отдать предпочтение, за кого болеть. Но быкам то уже ни пьедестал ни зона стыков не грозит, а Ростову подняться на один-два пункта не помешает. Предполагаю победу Ростова с минимальным счётом.

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