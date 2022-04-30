Где смотреть «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 апреля

«Краснодар» и «Ростов» сыграют в 26-м туре РПЛ
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- Игра состоится в субботу, 30 апреля.
- Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Ростов
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Краснодар – Ростов
- Победа Краснодара – 2.95
- Ничья – 3.45
- Победа Ростова – 2.43
Источник: «Бомбардир»