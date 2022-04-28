Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья форварда Артема Дзюбы в преддверии матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

33-летний футболист в понедельник не сыграл с «Краснодаром» (3:1) из-за мышечного повреждения.

«У Артема было небольшое повреждение, но вчера он провел полноценную тренировку, думаю, он будет готовиться к матчу.

Что касается его будущего, то этот вопрос следует адресовать руководству клуба», – сказал Семак.

Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.

«Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 апреля, в 19.30 мск.

Вспомните все российские клубы за всю историю