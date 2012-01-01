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Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья форварда Артема Дзюбы в преддверии матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

33-летний футболист в понедельник не сыграл с «Краснодаром» (3:1) из-за мышечного повреждения.

«У Артема было небольшое повреждение, но вчера он провел полноценную тренировку, думаю, он будет готовиться к матчу.

Что касается его будущего, то этот вопрос следует адресовать руководству клуба», – сказал Семак.

  • Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.
  • «Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 апреля, в 19.30 мск.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +212

    МасСуд 18 минут назад

    Пусть пойдет -подрочит, сразу оклемается)))))

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