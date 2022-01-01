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Дзюба не сыграет с «Краснодаром» из-за повреждения. Он остался в Петербурге («Матч ТВ»)

Стало известно, почему нападающий Артем Дзюба не попал в заявку команды на матч 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

По информации «Матч ТВ», 33-летний форвард пропустит игру из-за небольшого повреждения. Он остался в Санкт-Петербурге.

  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
  • Дзюба провел 24 матча в этом сезоне РПЛ, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
  • Он 3-й бомбардир сезона РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +564

    Suvorov51 1 минуту назад

    Просто наступает время для баловных ручек. а то там ему будут мешать. а в питере все хорошо и можно драчить без помех

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    Рейтинг: +62583

    portero 20 минут назад

    Контракт продлили и он хер забил на игру...

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    Рейтинг: +251

    Stavr007 25 минут назад

    руку свело, эх

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    Рейтинг: +7117

    vladik12 25 минут назад

    Дзюбиньо просто впадлу было ехать через Ставрополь, тащится на автобусе...
    Лучше посидеть в своем особняке на Крестовском и позаниматься своим любимым делом. Только теперь смартфон будет в другой комнате - прежние ошибки учтены.

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    Рейтинг: +610

    111Hunter111 32 минуты назад

    Руку повредил.

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    Рейтинг: +7117

    vladik12 > 111Hunter111 27 минут назад

    Руку - ладно, заживет. С повреждением другого его "орудия" было бы сложнее.

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