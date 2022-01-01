Дзюба не сыграет с «Краснодаром» из-за повреждения. Он остался в Петербурге («Матч ТВ»)

Просто наступает время для баловных ручек. а то там ему будут мешать. а в питере все хорошо и можно драчить без помех
Стало известно, почему нападающий Артем Дзюба не попал в заявку команды на матч 26-го тура РПЛ против «Краснодара».
По информации «Матч ТВ», 33-летний форвард пропустит игру из-за небольшого повреждения. Он остался в Санкт-Петербурге.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дзюба провел 24 матча в этом сезоне РПЛ, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
- Он 3-й бомбардир сезона РПЛ.
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