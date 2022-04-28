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  • Ребров – о выездах «Спартака» на поезде: «Сейчас это может быть даже полезным – некий тимбилдинг»

Ребров – о выездах «Спартака» на поезде: «Сейчас это может быть даже полезным – некий тимбилдинг»

28 апреля 2022, 10:58
4

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров не считает проблемой, что команде приходится добираться на некоторые гостевые матчи на поезде.

В последнем туре «Спартаку» пришлось ехать в гости к «Ростову» (2:3) на поезде из-за закрытого в Ростове-на-Дону авиасообщения. Какие впечатления от такого выезда?

– В принципе, ничего такого специфического. Наверное, это больше необычно для иностранцев, которые никогда так не ездили на матчи. Хотя мы пообщались с ними на эту тему: у кого-то были более короткие путешествия на поезде, у кого-то более длинные.

Ну, а для нас, для русских... Мы в детстве еще на поездах объездились. Я так два года назад в Петрозаводск катался с детьми на поезде.

Понятно, что мы, футболисты, привыкли на самолете летать на выездные матчи, но ничего не поделаешь. Сейчас это может быть даже полезным – некий тимбилдинг.

Времени побольше пообщаться друг с другом, побыть вместе, что-то обсудить. Так что всe пережили нормально.

– Казалось, что на уровне команд высшей лиги нашего чемпионата такие выезды закончились еще в советские времена...

– Будь это каждую неделю, наверное, было бы тяжеловато. А один выезд – ничего страшного. Нормальная история. Все ребята у нас позитивно восприняли.

Я так много путешествовал автобусом во второй лиге, когда играл за «Сатурн-2». Мы тогда ездили в Тамбов, Лиски, Пензу, Воронеж и близлежащие города.

Опыт богатый. Ездили по восемь-девять часов. Когда играл в первой лиге за Курск, чуть подольше ездил.

– Физически надо по-особенному готовиться к матчам и восстанавливаться в таких условиях?

– Надо стараться не просто сидеть, а периодически ходить. Понятно, что ночью ты не сможешь этого делать, но где-то надо ноги вверху подержать, чтобы не затекали.

Сейчас есть специальные средства, которые ты можешь на ноги поставить, пока лежишь.

Но автобус – это одно, там не так просто всe это сделать. А сейчас мы ехали на поезде, где можешь довольно комфортно лежать. Поэтому особые средства для восстановления не нужны.

  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ после 26 туров.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (4)
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ilichkadr
1651134678
Вот уж пошла мода на англицкие словечки. Нет, чтобы по-русски сказать - одна из форм сплочения команды P.S. Надо всю команду посадить в одну лодку без вёсел, вот тогда и увидим воочию настоящий тимбилдинг.
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Беспонтий
1651136052
давайте вместе штанги целовать тимбилдинг и в душе в стрингах постоять тимбилдинг а если и ещё играть начать
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NewLife
1651147343
Еще лучше сплачивает поход пешочком с рюкзаком и вечерние песни у костра, не хочу накаркать, но хз, что будет возможно в нынешней ситуёвине.
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Azenkur
1651161848
В плацкарте хоть ехали? Ребров там поди и курочку с яйцами вареными подготовил, и водочку, чтоб уж точно там оттимбилдились по полной)
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