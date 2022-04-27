Кроос – о доминировании «Баварии» в Бундеслиге: «Дело не только в деньгах»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал десять чемпионств «Баварии» подряд. Ранее он выступал за мюнхенцев.

«Соперничество должно стать более стабильным. Такие команды, как «Боруссия» Д или «Лейпциг», безусловно, способны не отставать на определенных этапах, но не на длинной дистанции. Дело не только в деньгах», – считает Кроос.

Последнее чемпионство «Бавария» оформила в выходные.

Кроос трижды брал с «Баварией» Бундеслигу.

С ней он также выигрывал Лигу чемпионов.

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