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Кроос – о доминировании «Баварии» в Бундеслиге: «Дело не только в деньгах»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал десять чемпионств «Баварии» подряд. Ранее он выступал за мюнхенцев.

«Соперничество должно стать более стабильным. Такие команды, как «Боруссия» Д или «Лейпциг», безусловно, способны не отставать на определенных этапах, но не на длинной дистанции. Дело не только в деньгах», – считает Кроос.

  • Последнее чемпионство «Бавария» оформила в выходные.
  • Кроос трижды брал с «Баварией» Бундеслигу.
  • С ней он также выигрывал Лигу чемпионов.

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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27.04.2022 23:35
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