Семин: «Наполи» взял Хвичу вместо Инсинье. Его видят в основе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича пошeл в команду, где его видят в основе. У «Наполи» ушeл Инсинье, Кварацхелию берут вместо него. К тому же там тренер Спаллетти, который хорошо знает РПЛ. Думаю, он неоднократно видел Хвичу. Это положительный момент.

Главное, что он прибавляет в мастерстве постоянно. После «Локомотива» в «Рубине» он стал ещe лучше. В сборной то же самое. Это показатель его роста. Хвича — талантливый игрок. Время покажет, потянет ли он уровень Серии А.

Нужно обязательно выучить итальянский, чтобы стать своим. Неаполь похож на Грузию. Много моментов ему сопутствует, чтобы он хорошо себя проявил. Желаю ему удачи. Мне было очень жалко, когда он уходил из «Локомотива», но такова жизнь», — сказал Сeмин.

Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

Он присоединится к команде летом.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

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