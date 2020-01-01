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Фетисов: «Федун вписался за фанатов «Спартака», задержанных после фаер-шоу в 2020 году. Он получил ответную поддержку»

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, как владелец клуба Леонид Федун заступился за болельщиков, задержанных после фаер-шоу летом 2020 года.

– Ты приходил в «Спартак» в момент, когда шли разбирательства между МВД и фанатами. Как решали проблему?

– Решения ждали все-таки больше от МВД. Когда мы с ребятами пришли на работу в клуб, официальной реакции «Спартака» по данной проблеме почему-то не было. Мы считали необходимым показать, что клуб и его руководство не оставит болельщиков! Одновременно с этим было важно правильно артикулировать позицию «Спартака» органам правопорядка.

Сильнее всего на успешный исход повлияло то, что сам Леонид Федун вписался за болельщиков. Мы раскрывали примерно 50% его работы, потому что остальное делалось «в тишине».

– По моей информации, «Спартак» держал связь с главой МВД Владимиром Колокольцевым. Так ли это?

– Совет директоров и лично Леонид Арнольдович держали связь со всеми, кто мог повлиять на ситуацию. Федун максимально включился в ее разрешение. Не секрет, что его часто критиковали и критикуют. Но в тот момент он получил ответную поддержку не только активной части, а от всех болельщиков «Спартака».

– Какие договоренности были между МВД и «Спартаком»?

– Я не знаю. Для меня контактной персоной был Леонид Арнольдович и только. И, соответственно, он просил максимально не мешать и не вмешиваться, но действовать оперативно по сигналам, которые он нам направлял.

Могу сказать только одно: главной задачей было не допустить заведения уголовных дел – в том числе в той истории, когда фанаты якобы перекрыли проезжую часть.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.

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Источник: РБК Спорт

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