Можно какие угодно выдумывать статистические показатели .
Например, кто дальше плюнет или кто громче пукнет, а главное что надо вовремя уходить. Не стоит из себя делать жалкое ...
Месси гениальный игрок, Гениальный, но к сожалению в прошлом.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в Лиге 1 по четырем статистическим показателям.
Месси – лучший футболист по числу передач, продвигающих атаку минимум на десять метров к воротам соперника (215), по количеству передач в штрафную (76) и разрезающих передач (18).
Аргентинец сделал 13 голевых пасов – это второй результат в лиге. В среднем он отдает по 0,65 ассиста за матч – это лучший показатель в чемпионате.
- Месси принял участие в 22 матчах Лиги 1.
- Он провел на поле 1793 минуты.
- Аргентинец забил 4 гола в чемпионате.
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