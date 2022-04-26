Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в Лиге 1 по четырем статистическим показателям.

Месси – лучший футболист по числу передач, продвигающих атаку минимум на десять метров к воротам соперника (215), по количеству передач в штрафную (76) и разрезающих передач (18).

Аргентинец сделал 13 голевых пасов – это второй результат в лиге. В среднем он отдает по 0,65 ассиста за матч – это лучший показатель в чемпионате.

Месси принял участие в 22 матчах Лиги 1.

Он провел на поле 1793 минуты.

Аргентинец забил 4 гола в чемпионате.

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