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Месси лидирует в Лиге 1 по четырем статистическим показателям

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в Лиге 1 по четырем статистическим показателям.

Месси – лучший футболист по числу передач, продвигающих атаку минимум на десять метров к воротам соперника (215), по количеству передач в штрафную (76) и разрезающих передач (18).

Аргентинец сделал 13 голевых пасов – это второй результат в лиге. В среднем он отдает по 0,65 ассиста за матч – это лучший показатель в чемпионате.

  • Месси принял участие в 22 матчах Лиги 1.
  • Он провел на поле 1793 минуты.
  • Аргентинец забил 4 гола в чемпионате.

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Источник: Statman Dave

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10025

    Alekxei Z. 36 минут назад


    Можно какие угодно выдумывать статистические показатели .
    Например, кто дальше плюнет или кто громче пукнет, а главное что надо вовремя уходить. Не стоит из себя делать жалкое ...
    Месси гениальный игрок, Гениальный, но к сожалению в прошлом.

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