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Карпин – о «Спартаке» в стыках: «Я верю, что однозначно нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает маловероятным, что «Спартак» завершит сезон ниже 12-го места в РПЛ.

«Окажется ли нынешний «Спартак» в стыковых матчах? Я верю, что однозначно нет.

Понятно, что в жизни всe бывает, чудеса случаются, но «Спартак» с таким составом, конечно, не будет в стыках», – сказал Карпин.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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Источник: «Матч ТВ»

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