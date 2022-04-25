Карпин – о «Спартаке» в стыках: «Я верю, что однозначно нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает маловероятным, что «Спартак» завершит сезон ниже 12-го места в РПЛ.

«Окажется ли нынешний «Спартак» в стыковых матчах? Я верю, что однозначно нет.

Понятно, что в жизни всe бывает, чудеса случаются, но «Спартак» с таким составом, конечно, не будет в стыках», – сказал Карпин.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.

Отрыв от зоны стыков – 3 очка.

Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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