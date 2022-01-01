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Симонян: «Давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было. Клуб основан в 1935-м»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян считает, что московский клуб был основан в 1935 году.

«Люди, имеющие отношение к «Спартаку», должны знать историю этого клуба, который основал Николай Петрович Старостин 19 апреля 1935 года. Другой даты дня рождения «Спартака» нет. Поэтому не признаю никакие новые даты. Это мое принципиальное мнение.

Хорошо, давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было, но что под этим столетием, я не знаю», — сказал Симонян.

  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +563

    Suvorov51 26 минут назад

    Вот смотрю ну соответственно и читаю высказывания болел и замечаю как они относятся к Великим нашим командам это ЦСКА. Динамо. ну и конечно Вличайшей нашей команде Спартак. стараются хаить как только могут. а кто хаит. ну прежде всего БОМЖАТНИК. да да именно эта вонучка помойная надута промгазом. ведь есть дно а хочет показать себя кем то да БОМЖАТНИК и есть помойка и будет ей всегда

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    Рейтинг: +2743

    Enter2006 35 минут назад

    Да была команда в 1922м, называлась по другому просто.

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    Рейтинг: +15534

    Cleaner 1 час назад

    Еще с четырьмя звездочками над эмблемой Спартака поздравить можно. Которых нет на самом деле. Нарисовали и радуются...(

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    Рейтинг: +22236

    JTherry > Cleaner 1 час назад

    слышь, "лыжник", а кони себе годики не прибавили..?) то-то и оно, бревно вынь из глаза... до 2035 года, может, не все доживут, как и Симонян, а 100 лет бывает в жизни один раз... может, следующее поколение отметит второй раз - в 2035-м...)

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    Рейтинг: +24485

    vladimir-7 1 час назад

    Федун считает, что он не доживет в спартаке до 2035 года и назначил 100-летие клуба в 2022 году.

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    Рейтинг: +3793

    tarasofka 2 часа назад

    позор! стыд!

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    Рейтинг: +1116

    Artemka444 2 часа назад

    ахахахахаххахахахахаххахааххаах

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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka 2 часа назад

    Сейчас набегут , набросятся .

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    Рейтинг: +62577

    portero 2 часа назад

    Никита Павлович помнит!

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    Рейтинг: +401

    Снег 2 часа назад

    Фиктивное празднование юбилея не поможет выбраться из ямы...

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    Рейтинг: +25600

    slavutiq70 3 часа назад

    Тоже считаю . что всё таки 1935 год .....

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