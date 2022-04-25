Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Симонян: «Давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было. Клуб основан в 1935-м»

Симонян: «Давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было. Клуб основан в 1935-м»

25 апреля 2022, 14:21
11

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян считает, что московский клуб был основан в 1935 году.

«Люди, имеющие отношение к «Спартаку», должны знать историю этого клуба, который основал Николай Петрович Старостин 19 апреля 1935 года. Другой даты дня рождения «Спартака» нет. Поэтому не признаю никакие новые даты. Это мое принципиальное мнение.

Хорошо, давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было, но что под этим столетием, я не знаю», — сказал Симонян.

  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

Еще по теме:
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца 2
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука 4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1650886017
Тоже считаю . что всё таки 1935 год .....
Ответить
Снег
1650886299
Фиктивное празднование юбилея не поможет выбраться из ямы...
Ответить
portero
1650886612
Никита Павлович помнит!
Ответить
Artemka444
1650887622
ахахахахаххахахахахаххахааххаах
Ответить
vladimir-7
1650889913
Федун считает, что он не доживет в спартаке до 2035 года и назначил 100-летие клуба в 2022 году.
Ответить
Enter2006
1650894755
Да была команда в 1922м, называлась по другому просто.
Ответить
MichelWB
1650897763
В этом веке вроде все московские команды празднуют столетие. Давайте поздравим всех со 100-летием! Какая разница годом раньше годом позже. Раньше начнешь, больше выпьешь!
Ответить
MDAR
1650906482
Я одного не могу понять, почему до сих пор никто не говорил публично, что Спартак основан в 1935, а не 1922? А сейчас когда официально отмечают столетие началась перепалка ветеранов клуба. Ведь к этой дате готовились не один день и сам Федун это открыто говорил. Да и " мясом" прозвали не просто так. Что случилось, объясните.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+