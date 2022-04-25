Симонян: «Давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было. Клуб основан в 1935-м»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян считает, что московский клуб был основан в 1935 году.

«Люди, имеющие отношение к «Спартаку», должны знать историю этого клуба, который основал Николай Петрович Старостин 19 апреля 1935 года. Другой даты дня рождения «Спартака» нет. Поэтому не признаю никакие новые даты. Это мое принципиальное мнение.

Хорошо, давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было, но что под этим столетием, я не знаю», — сказал Симонян.

По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

«Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.

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