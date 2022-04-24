Генич: «Мешков подписал себе приговор до конца сезона»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ.

«Этот сезон у «Спартака» весь скомканный. Наверное, из-за этого как-то притягиваются все спорные решения арбитров. После матча «Спартака» порой на первый план выходит не обсуждения игры, ошибок и мячей, а именно работа арбитров.

Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона», – сказал Генич.

Мешков отменил 2 гола «Спартака» и назначил 2 пенальти в пользу «Ростова».

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что судьи получат санкции.

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