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Генич: «Мешков подписал себе приговор до конца сезона»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ.

«Этот сезон у «Спартака» весь скомканный. Наверное, из-за этого как-то притягиваются все спорные решения арбитров. После матча «Спартака» порой на первый план выходит не обсуждения игры, ошибок и мячей, а именно работа арбитров.

Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона», – сказал Генич.

  • Мешков отменил 2 гола «Спартака» и назначил 2 пенальти в пользу «Ростова».
  • Глава РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что судьи получат санкции.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +560

    Suvorov51 43 минуты назад

    Б.Л.Я.Д.С.Т.В.О.

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    Рейтинг: +560

    Suvorov51 43 минуты назад

    Вот это и есть судейское ********* бомжатника

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    Рейтинг: +15978

    paracetamol 48 минут назад

    Хорошо бы приговор Геничу с Хачиктрянцем подписать. Навечно!

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    Рейтинг: +1735

    Bozigit 1 час назад

    Мешков красавец! Отлично отсудил матч!

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    Рейтинг: +1735

    Bozigit 1 час назад

    Поздравляю Саламыча с очередной победой! Ференцварош победил...

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