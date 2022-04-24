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  • Хачатурянц – после игры «Ростов» – «Спартак»: «Очередные санкции к судьям неизбежны. Лично займусь!»

Хачатурянц – после игры «Ростов» – «Спартак»: «Очередные санкции к судьям неизбежны. Лично займусь!»

24 апреля 2022, 18:55
24

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарий после матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). Он недоволен работой главного судьи Виталия Мешкова.

«На следующей неделе после заседания ЭСК будет экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!» – сказал Хачатурянц.

  • «Ростов» забил с пенальти на 90+5 минуте.
  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • Хачатурянц в прошлом году пожизненно отстранил от судейства в России Михаила Вилкова.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Хачатурянц Ашот
Комментарии (24)
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nik55
1650816022
таких судей нужно отстранять пожизненно ------пусть трибуны на стадионе убирают
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Fusballer
1650816416
Никаких санкций не надо! Достаточно просто извиниться)
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Чехов на Садовой
1650816703
Конечно не доволен! За два пеналя жолтых карточек игрокам спартака не дал ! Щетинину желтяк ни за что влепил. Ванюлин на поле выбегал , хамил, орал а он его не удалил! Чистый пеналь в ворота спартака не поставил! И т.д. и т.п. БЕСПРЕДЕЛ!!!
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Vitaga
1650816836
если сравнивать бюджнты Спартака и Ростова - сразу понятно у кого денег больше. то что судья сознательно засудил - такое вряд ли. скорей всего какие то ошибки были. болельщики уже привыкли что почти каждый матч - сплошные обвинения судейства. все клубы плачут. даже ВАР уже обвиняют. в поражениях винят всех - кроме себя
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Алекс636363
1650816976
а чем он недоволен? нормально мешков отсудил, на три с плюсом. и отменял голы по делу, и пенальти назначил по делу. только вот карточка за симуляцию лишней была.
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Bozigit
1650817371
Президент РПЛ должен контролировать свои эмоции. Если он такое выговаривает, когда еще даже разбора не было, что говорить о простых болельщиках?! Мешков отлично справился с судейством! Только пересмотрел спорные моменты
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вальтер79
1650818278
ашот чеж ты молчал после матча Зенит Алания где судья намудрил с карточками и возможно повлиял на результат матча там то наверное судей наградят за такое судейство а тут развопился тебя самого надо первого отстранять от руководства судьями а матч динамо краснодар чего стоит с липовым пенальти судейство у нас конечно полное говнище товарищ ашот
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Olymp2
1650821064
Спаму отдадут кубок чтобы не вонял
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paracetamol
1650825769
"Лично займусь"... Кто ты такой? Развалил сначала судейский корпус, превратил в посмешище, сейчас разваливаешь РПЛ. Может тебя еще главой РФС сделать? Обычный му-ак, а корчит из себя тов. Берию?
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BarStep
1650827157
Чудной у нас президент РПЛ Ашот Хачатурянц.. Нахрена тогда это ЭСК собирать и слушать каких-то экспертов, вердикт уже дан на жопе ровно, на диване у телевизора..
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