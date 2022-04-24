Хачатурянц – после игры «Ростов» – «Спартак»: «Очередные санкции к судьям неизбежны. Лично займусь!»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарий после матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). Он недоволен работой главного судьи Виталия Мешкова.

«На следующей неделе после заседания ЭСК будет экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!» – сказал Хачатурянц.

«Ростов» забил с пенальти на 90+5 минуте.

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

Хачатурянц в прошлом году пожизненно отстранил от судейства в России Михаила Вилкова.

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