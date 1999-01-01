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Хачатурянц – после игры «Ростов» – «Спартак»: «Очередные санкции к судьям неизбежны. Лично займусь!»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарий после матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). Он недоволен работой главного судьи Виталия Мешкова.

«На следующей неделе после заседания ЭСК будет экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!» – сказал Хачатурянц.

  • «Ростов» забил с пенальти на 90+5 минуте.
  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • Хачатурянц в прошлом году пожизненно отстранил от судейства в России Михаила Вилкова.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 18:55
Комментарии16
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    Рейтинг: +19205

    Аvenger 12 минут назад

    Понятно кто президент РПЛ _Ашот СпартакХачатурянц.
    Есть президент покруче РФС_ Александр ДюковЗенитов

    0
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    Рейтинг: +5251

    Павелий > Аvenger 1 минуту назад

    Т.е. ты признаешь, что РФС постоянно лоббирует интересы Зенита разными способами?

    0
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    Рейтинг: +1034

    вальтер79 35 минут назад

    ашот чеж ты молчал после матча Зенит Алания где судья намудрил с карточками и возможно повлиял на результат матча там то наверное судей наградят за такое судейство а тут развопился тебя самого надо первого отстранять от руководства судьями а матч динамо краснодар чего стоит с липовым пенальти судейство у нас конечно полное говнище товарищ ашот

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    Рейтинг: +115

    rzfxgsk 36 минут назад

    Почти в каждом матче беспредел судейства в отношении Спартака… Он недосчитывается из за судейства только очков 15-20 ежегодно…

    1
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    Рейтинг: +1722

    Bozigit 50 минут назад

    Президент РПЛ должен контролировать свои эмоции. Если он такое выговаривает, когда еще даже разбора не было, что говорить о простых болельщиках?!
    Мешков отлично справился с судейством!
    Только пересмотрел спорные моменты

    2
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    Рейтинг: +766

    Алекс636363 56 минут назад

    а чем он недоволен? нормально мешков отсудил, на три с плюсом. и отменял голы по делу, и пенальти назначил по делу. только вот карточка за симуляцию лишней была.

    4
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    Рейтинг: +115

    rzfxgsk > Алекс636363 34 минуты назад

    Ага… в каждом матче у Спартака отменяют голы «по делу»… Спартак лидер по отмененным голам! И это не смешно уже…

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    Рейтинг: +1537

    Vitaga 59 минут назад

    если сравнивать бюджнты Спартака и Ростова - сразу понятно у кого денег больше. то что судья сознательно засудил - такое вряд ли. скорей всего какие то ошибки были. болельщики уже привыкли что почти каждый матч - сплошные обвинения судейства. все клубы плачут. даже ВАР уже обвиняют. в поражениях винят всех - кроме себя

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    Рейтинг: +115

    rzfxgsk > Vitaga 32 минуты назад

    Но больше всего страдает из за судейства именно Спартак… намеренно или нет, но почти в каждом матче судьи у него отменяют голы или ещё что-то вытворяют

    0
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    Рейтинг: +1537

    Vitaga > rzfxgsk 11 минут назад

    по моему больше всего пострадал Рубин. Спартак просто автоматически обвиняет после каждой игры судей. конечно тупить 20 лет подряд и искать виноватых в судействе. Спартак страдает из за своих неадекватных владельцев

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    Рейтинг: +866

    Чехов на Садовой 1 час назад

    Конечно не доволен! За два пеналя жолтых карточек игрокам спартака не дал ! Щетинину желтяк ни за что влепил. Ванюлин на поле выбегал , хамил, орал а он его не удалил! Чистый пеналь в ворота спартака не поставил! И т.д. и т.п. БЕСПРЕДЕЛ!!!

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    Рейтинг: +13241

    Fusballer 1 час назад

    Никаких санкций не надо! Достаточно просто извиниться)

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    Рейтинг: +1670

    Беспонтий 1 час назад


    футбол смотрел что ли

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    Рейтинг: +6699

    nik55 1 час назад

    таких судей нужно отстранять пожизненно ------пусть трибуны на стадионе убирают

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