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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Карпин: «Спартак» удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так...»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру «Спартака» в очном матче 26-го тура РПЛ (3:2). По его мнению, москвичи были однообразны.

«Ростов» пытался играть в футбол, засчет коротких передач выходили из обороны. В отличие от «Спартака», который просто грузил мяч на Александра Соболева.

Этим «Спартак», конечно, удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так... Ну, удивление вызывает, честно», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ростов» победил 4-й раз подряд.
  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • Ростовчане идут в РПЛ 8-ми, «Спартак» занимает 10-ю строчку.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии12
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    Рейтинг: +4261

    Красногорск_Фан 23 минуты назад

    Язык валеры враг валеры. Ему еще Зидан втащил в лохматом году в подтрибунке за болтливость.

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    Рейтинг: +115

    rzfxgsk 29 минут назад

    Отскочил ты просто, Карпин! Скажи спасибо «отличному» судейству…

    0
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    Рейтинг: +1670

    Беспонтий 32 минуты назад

    ну такое
    вялый разбег и незамаскированный удар по цели
    главный тренер спартака

    только там совмещать со сборной не дадут

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    Рейтинг: +2232

    docndoc 33 минуты назад

    А вот меня уже давно не удивляет... Правильно сказал - игроки такие..

    1
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    Рейтинг: +1722

    Bozigit 41 минуту назад

    это удар ниже пояса

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    Рейтинг: +22743

    DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

    Да ещё в такой юбилейный год... (((

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    Рейтинг: +1128

    fhnv > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

    да не надо просто тренеров во всём винить и увольнять ! Со счёта уже сбился сколько тренеров сменилось! У Ваноли ни чего не получится за год,а по окончанию сезона его уберут

    0
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    Рейтинг: +1034

    вальтер79 42 минуты назад

    Валерыч правду режет не молчит красавчик))))))

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    Рейтинг: +866

    Чехов на Садовой 43 минуты назад

    А чего удивляться, бабки из наших народных богатств на шару, на всё кладут с пробором, бабьё хозяинует, спекулируют болелами, нахрена им игру строить?!

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    Рейтинг: +6411

    sochi-2013 46 минут назад

    Валера просится в Спартак

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    Рейтинг: +2232

    docndoc > sochi-2013 3 минуты назад

    Это Спартаку надо в ногах у него валяться, чтобы согласился... Да с этим руководством он не согласится, ученый уже..

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    Рейтинг: +14454

    ilichkadr 48 минут назад

    Валера, так если грузить больше не на кого, окромя Соболева? Его с этой целью и брали у Крыльев, чтобы использовать как Дзюбу.

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