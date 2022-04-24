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  • Карпин: «Спартак» удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так...»

Карпин: «Спартак» удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так...»

24 апреля 2022, 19:20
22

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру «Спартака» в очном матче 26-го тура РПЛ (3:2). По его мнению, москвичи были однообразны.

«Ростов» пытался играть в футбол, засчет коротких передач выходили из обороны. В отличие от «Спартака», который просто грузил мяч на Александра Соболева.

Этим «Спартак», конечно, удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так... Ну, удивление вызывает, честно», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ростов» победил 4-й раз подряд.
  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • Ростовчане идут в РПЛ 8-ми, «Спартак» занимает 10-ю строчку.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (22)
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Чехов на Садовой
1650817774
А чего удивляться, бабки из наших народных богатств на шару, на всё кладут с пробором, бабьё хозяинует, спекулируют болелами, нахрена им игру строить?!
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вальтер79
1650817829
Валерыч правду режет не молчит красавчик))))))
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docndoc
1650818345
А вот меня уже давно не удивляет... Правильно сказал - игроки такие..
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Беспонтий
1650818441
ну такое вялый разбег и незамаскированный удар по цели главный тренер спартака только там совмещать со сборной не дадут
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Bozigit
1650820747
Легкий намёк)
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FCSpartakM
1650821830
Сказал Валера, который на трансферы в Спартаке потратил больше всех тренеров. По факту состав сегодня не особо сильнее Ростова был и совсем без скамьи. Лучше бы рассказал, что за судейство сегодня такое интересное было
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paracetamol
1650825243
Москвичи были не однообразны, а тупообразны!
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мы_не_рабы
1650832501
Два не забитых гола, Бакаев и Соболев, Отменённый гол Игнатова - это не забросы на Соболя, а хорошо разыгранные комбинации. Как не пыжится Карпуша, как не балаболит о том, что игры со Спартаком для него не принципиальны, но вся его желч так и прёт наружу.
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sined1951
1650832506
Тут Карпин прав, вроде и игроки неплохие, а результата нет. Это-факт.
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zigbert
1650869681
Высказывания Карпина звучат совсем нелепо. Он футбол вообще смотрел?
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