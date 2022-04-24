Карпин: «Спартак» удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так...»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру «Спартака» в очном матче 26-го тура РПЛ (3:2). По его мнению, москвичи были однообразны.

«Ростов» пытался играть в футбол, засчет коротких передач выходили из обороны. В отличие от «Спартака», который просто грузил мяч на Александра Соболева.

Этим «Спартак», конечно, удивил. С такими игроками, за такие деньги играть вот так... Ну, удивление вызывает, честно», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов» победил 4-й раз подряд.

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

Ростовчане идут в РПЛ 8-ми, «Спартак» занимает 10-ю строчку.

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