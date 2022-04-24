Червиченко: «Спартак» недоволен судейством в игре с «Ростовом»? Для него нормально винить во всем арбитров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил судейство в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Решающий гол ростовчан забит с пенальти на 90+5 минуте.

«В вопросе судейства матча «Ростов» – «Спартак» я буду оригинален. Мешков очень старался помочь красно-белым, но у него не получалось. Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвeртого раза.

Почему-то в этом матче было разрешено даже бить Николая Комличенко локтями по зубам. Это делали и Максимилиано Кофрие, и Самуэль Жиго. Потом Жиго добивал Комличенко локтем в спину, видимо, чeтко решили, что Комличенко сегодня должен посетить рентгенолога.

А что касается других эпизодов, VAR всe посмотрел. В эпизоде с первым незасчитанным мячом, там всe понятно – вне игры. Со вторым рассмотрели одну часть: была игра рукой, а мне ещe показалось, что во время передачи Игнатов уже был в положении офсайда. Для «Спартака» нормально искать во всeм судейскую вину», – сказал Червиченко.

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

«Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.

Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

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