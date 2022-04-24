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  • Червиченко: «Спартак» недоволен судейством в игре с «Ростовом»? Для него нормально винить во всем арбитров»

Червиченко: «Спартак» недоволен судейством в игре с «Ростовом»? Для него нормально винить во всем арбитров»

24 апреля 2022, 19:14
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил судейство в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Решающий гол ростовчан забит с пенальти на 90+5 минуте.

«В вопросе судейства матча «Ростов» – «Спартак» я буду оригинален. Мешков очень старался помочь красно-белым, но у него не получалось. Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвeртого раза.

Почему-то в этом матче было разрешено даже бить Николая Комличенко локтями по зубам. Это делали и Максимилиано Кофрие, и Самуэль Жиго. Потом Жиго добивал Комличенко локтем в спину, видимо, чeтко решили, что Комличенко сегодня должен посетить рентгенолога.

А что касается других эпизодов, VAR всe посмотрел. В эпизоде с первым незасчитанным мячом, там всe понятно – вне игры. Со вторым рассмотрели одну часть: была игра рукой, а мне ещe показалось, что во время передачи Игнатов уже был в положении офсайда. Для «Спартака» нормально искать во всeм судейскую вину», – сказал Червиченко.

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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Bozigit
1650817517
Мы не базаре находимся товарищ Червиченко. Пересмотри обзор, потом комментируй
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nik55
1650817803
закрой свое хле-ало
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Чехов на Садовой
1650818194
Мешок нехороший человек! Ростов должен был забивать минимум ПЯТЬ! Сколько ему спартак заслал?
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вальтер79
1650818357
это уже фирменый стиль спартака)))))))))
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paracetamol
1650825392
Согласен с Червиченко. В первые 15 минут к-б должны были получить 3 желтые карточки, да и потом вели себя по-свински.
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Krics
1650867402
это кто ,самое главное"бывший президент Спартака" ведь ноль без палочки,но видимо эксперт.
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Krics
1650867691
будем откровенны: Спартак ноет, а сколько признано ошибок судей после игры и кто вернёт очки ,и после этого тура признают,но очки не вернут.Спартак самый лучший клуб ,без него нет футбола в России.
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